MotoGP Marc Marquez mette il timbro anche nel Warm UP al Sachsenring Bagnaia ancora in difficoltà

Dopo la vittoria nella sprint, Marc Marquez lascia il suo timbro anche nel warm up domenicale. Con un asfalto del Sachsenring ancora umido, il pilota spagnolo ha firmato il miglior tempo questa mattina, fermando il cronometro sull’1’28”802, dando l’ennesima conferma di chi sia il grande favorito per la vittoria del GP di Germania, dopo anche il successo nella Sprint di ieri. In queste condizioni climatiche il francese Johann Zarco si trova sempre a suo agio e lo ha dimostrato anche in questo warm up, concludendo veramente vicinissimo a Marquez con un distacco di appena 95 millesimi. Al terzo posto si è classificato il portoghese Miguel Oliveira, che ha accusato un ritardo di oltre sette decimi (+0. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - MotoGP, Marc Marquez mette il timbro anche nel Warm UP al Sachsenring. Bagnaia ancora in difficoltà

