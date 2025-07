Quintali di rifiuti in fiamme vasto incendio nella notte a Pontenure

Un vasto incendio è divampato nella notte tra sabato e domenica 13 luglio vicino a Pontenure, in un'azienda lungo strada Ponteriglio che si occupa di prodotti plastici e smaltimento rifiuti. Le cause del rogo sono ancora da accertare con precisione. A dare l'allarme intorno alle 2 è stata una. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

In questa notizia si parla di: rifiuti - vasto - incendio - notte

Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre - L’incendio si è sviluppato a tarda sera in contrada Fascianello, nell’area di un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali.

Fasano: vasto incendio nell’azienda di rifiuti speciali Comune: chiudete le finestre - L’incendio si è sviluppato a tarda sera in contrada Fascianello, nell’area di un’azienda che si occupa del trattamento di rifiuti speciali.

Ardea, vasto incendio alle Salzare: in fiamme sterpaglie e rifiuti - Ardea, 9 luglio 2025 – Un vasto incendio è divampato su parte dei 706 ettari delle Salzare, u n’area di proprietà del comune di Ardea situata in zona via dei Colli Marini.

NUBE NERA SU AUGUSTA Questa mattina un vasto #incendio è divampato nell’impianto di trattamento rifiuti #Ecomac, in contrada San Cusumano, ad #Augusta (Siracusa). A bruciare anche materiale plastico. La densa nube di fumo è visibile anche da Ca Vai su Facebook

Quintali di rifiuti in fiamme, vasto incendio nella notte a Pontenure; Incendio nella notte a Carini, in fiamme un impianto che smaltisce rifiuti speciali; Colle di Val d'Elsa, spento a tarda notte l'incendio al centro raccolta rifiuti.

Incendio nell’azienda di stoccaggio rifiuti: notte di lavoro per i vigili del fuoco fotogallery - Notte di lavoro per i vigili del fuoco, impegnati da ore, in forze e con diversi mezzi, per domare le fiamme divampate in un'azienda di stoccaggio rifiuti ... Lo riporta piacenzasera.it

Incendio nella notte a Castellamonte: la Teknoservice va a fuoco - Decisivo l’intervento dei vigili del fuoco: l’incendio è rimasto circoscritto. Si legge su giornalelavoce.it