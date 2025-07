Palermo violenta Lagalla scrive al prefetto e sollecita Roma | Mandateci più forze dell' ordine

Una preoccupante escalation di violenza, un crescendo inquietante di aggressioni, con - nel mirino - anche i turisti, e numerose attività commerciali sotto scacco. Per mettere un freno "alla Palermo violenta" il sindaco Roberto Lagalla ha inviato una nota al prefetto Massimo Mariani, per. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Un grave episodio di violenza si è verificato ieri, 26 maggio, all'interno del pronto soccorso dell'ospedale Vincenzo Cervello di Palermo, dove quattro persone – un padre e i suoi tre figli – hanno aggredito brutalmente un infermiere e un addetto alla vigilanza.

Città violenta, Lagalla scrive al prefetto: “Serve l’intervento del governo” https://palermo.repubblica.it/cronaca/2025/07/13/news/citta_violenta_lagalla_scrive_al_prefetto_serve_l_intervento_del_governo-424727523/?ref=twhl… Vai su X

Aggressione ai dipendenti della cioccolateria “Lorenzo”. Dichiarazione del sindaco Lagalla https://www.comune.palermo.it/novita/aggressione-ai-dipendenti-della-cioccolateria-lorenzo-dichiarazione-del-sindaco-lagalla/ Vai su Facebook

Palermo, è emergenza sicurezza: Lagalla scrive al prefetto - Lagalla ha ripetuto a più riprese che il Comune non è responsabile per la sicurezza in città ma sa bene che è all’amministrazione che i palermitani guardano per avere risposte. Da livesicilia.it

Violenza alla Cioccolateria Lorenzo, Lagalla: “Condanna per il gesto” - PALERMO – “Voglio esprimere la mia più netta condanna per la vile aggressione subita da alcuni ragazzi dello staff della cioccolateria ‘Lorenzo’, a dichiararlo è il sindaco di Palermo, Roberto Lagalla ... livesicilia.it scrive