Incovenienti col rifornimento idrico disagi alle Isole Tremiti AqP | Tecnici al lavoro

A causa di alcuni inconvenienti col rifornimento idrico delle Isole Tremiti mediante navi cisterne, potranno essere avvertite riduzioni nella pressione nelle Isole Tremiti, tra le 9:30 e le 14:00 di oggi, domenica 13 luglio 2025. I disagi potrebbero essere avvertiti soprattutto negli stabili. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

Interruzione idrica nell'abitato di Isole #tremiti (FG) Tecnici al lavoro per consentire il ripristino del normale servizio. Bari, 10 luglio 2025 - A causa di condizioni meteo avverse non è stato possibile provvedere al rifornimento idrico mediante navi cisterne l'abitat Vai su Facebook

