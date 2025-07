Progetto A-Head | l’arte contemporanea contro lo stigma della salute mentale

Il podcast “La Conversazione” ospita Stefania Calapai e Raffaella De Chirico per raccontare come l’arte possa essere uno strumento di inclusione e sensibilizzazione. Nel nuovo episodio de La Conversazione, il podcast che approfondisce temi culturali e sociali, si parla del progetto A-Head, un’iniziativa nata per combattere lo stigma legato alla salute mentale attraverso il potere . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com © Periodicodaily.com - Progetto A-Head: l’arte contemporanea contro lo stigma della salute mentale

Arte e salute mentale: a Roma il nuovo progetto di A-Head con Claudia Virginia Vitari e la Galleria Raffaella De Chirico - Roma, luglio 2025 – Prende il via un’importante iniziativa culturale e sociale dedicata al tema della salute mentale: si tratta del nuovo progetto firmato A-Head Project, realizzato dall’Associazione Angelo Azzurro Onlus in collaborazione con l’artista Claudia Virginia Vitari e la Galleria Raffaella De Chirico Arte Contemporanea.

La salute mentale come “arte di essere liberi”: la missione di A ... - Head l’Associazione Angelo Azzurro considera l’arte una via privilegiata per combattere i disturbi della salute mentale e ... Riporta ilsole24ore.com