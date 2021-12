GF Vip | Manuel Bortuzzo dice addio al programma? Le date in cui ha dichiarato che potrebbe uscire

Advertising

tuttopuntotv : Manuel Bortuzzo fa una dichiarazione choc: lascerà il GF VIP 6 #GFVip6 #GFVip - Novella_2000 : Un vippone pronto ad abbandonare il #GFVip: ecco quando lascerà la casa (VIDEO) - infoitcultura : Manuel Bortuzzo gela il Grande Fratello Vip: “Ecco quando me ne vado” - telodogratis : Manuel Bortuzzo annuncia l’addio al GF Vip - infoitcultura : GF Vip, Manuel Bortuzzo reazione sconvolgente contro di lei: 'Stai sempre in mezzo!' VIDEO -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Manuel

Leggi ancheBortuzzo pronto a lasciare il Gf, l'annuncio Alessandro ha poi continuato ammettendo: "Io non voglio far ingelosire nessuno. Io quando sto con una persona, basta. Non do ...Al Grande FratelloBortuzzo annuncia la data della sua uscita dal reality. Il GFVip ha spostato in avanti la data di chiusura ma sembra proprio cheabbia deciso di salutare i compagni prima della ...Manuel Bortuzzo è pronto a lasciare la casa del Grande Fratello Vip? Il concorrente ha annunciato la data in cui avrebbe deciso di uscire dal reality.L'annuncio del nuotatore è arrivato come un fulmine a ciel sereno per i tanti telespettatori del reality show di Canale 5 ...