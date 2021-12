FOTO Matteo Berrettini e Jannik Sinner: gli auguri di buon anno da parte degli azzurri. Il 2 gennaio debutto in ATP Cup (Di venerdì 31 dicembre 2021) Matteo Berrettini, Jannik Sinner, Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Simone Bolelli, Vincenzo Santopadre: tutti in una FOTO per l’augurio di buon 2022 all’Italia direttamente da Sydney, dove peraltro il nuovo anno è cominciato da pochissime ore dato il fuso orario dell’Australia. L’ATP Cup vedrà impegnati gli azzurri il 2, 4 e 6 gennaio rispettivamente contro Australia, Francia e Russia, in una situazione che è completamente cambiata rispetto al piano originale. Questo non riguarda tanto i padroni di casa, quanto i transalpini (entrati al posto dell’Austria) e i russi (rimasti col solo Medvedev dei big). C’è chi si spinge a definire co-favoriti gli azzurri per l’edizione numero 3 dell’evento di inizio ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021), Lorenzo Sonego, Fabio Fognini, Simone Bolelli, Vincenzo Santopadre: tutti in unaper l’o di2022 all’Italia direttamente da Sydney, dove peraltro il nuovoè cominciato da pochissime ore dato il fuso orario dell’Australia. L’ATP Cup vedrà impegnati gliil 2, 4 e 6rispettivamente contro Australia, Francia e Russia, in una situazione che è completamente cambiata rispetto al piano originale. Questo non riguarda tanto i padroni di casa, quanto i transalpini (entrati al posto dell’Austria) e i russi (rimasti col solo Medvedev dei big). C’è chi si spinge a definire co-favoriti gliper l’edizione numero 3 dell’evento di inizio ...

