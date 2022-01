"Cristiano Ronaldo? Alla Juve non…". Buffon, una pesantissima sentenza sullo spogliatoio bianconero (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gigi Buffon è tornato a parlare di Juventus e Cristiano Ronaldo. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera, a cui ha rilasciato una lunga intervista. “Ho detto che con lui - ha dichiarato il portiere riguardo all'attaccante portoghese - si è perso un certo Dna perché lo penso e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di Cristiano, perché lui è quello e quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro”. E quindi le cause del fallimento vanno ricercate altrove: “C'è da capire se gli altri sono preparati e secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza. Quando lui è arrivato a Torino, io sono andato a Parigi. E quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) Gigiè tornato a parlare dintus e. Lo ha fatto dalle colonne del Corriere della Sera, a cui ha rilasciato una lunga intervista. “Ho detto che con lui - ha dichiarato il portiere riguardo all'attaccante portoghese - si è perso un certo Dna perché lo penso e facendo una riflessione più approfondita arrivo a dire che chiaramente la colpa non è di, perché lui è quello e quando prendi un giocatore di quel calibro tu sai a cosa vai incontro”. E quindi le cause del fallimento vanno ricercate altrove: “C'è da capire se gli altri sono preparati e secondo me molti giocatori non erano pronti a poter condividere un certo tipo di esperienza. Quando lui è arrivato a Torino, io sono andato a Parigi. E quando sono tornato ho visto qualcosa di diverso, che non mi ...

