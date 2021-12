Capello | «Insigne sbaglia a voler andare via ora che il Napoli sta allestendo una buona squadra»

Leggi su ilnapolista

(Di venerdì 31 dicembre 2021) Il Messaggero intervista l’ex tecnico Fabio, oggi opinionista tv. Tra le tante domande ce n’è una su, alle prese con una scelta professionale e di vita: trasferirsi in Canada pera giocare nel Toronto. «. Lorenzo ha 30 anni, è un calciatore di valore. A livello di ambizione e vittorie, non si può essere favorevoli a questa scelta. Poi se diventa una decisione economica, alzo le mani e faccio un passo indietro. A me dispiacerebbe perché con lache stail, potrebbe togliersi delle grandi soddisfazioni». Già in questa stagione? «In campionato mi sembra difficile. Ad agosto, quando tutti parlavano di un’Inter ridimensionata dopo gli addii di Conte, Lukaku e Hakimi, avevo indicato i nerazzurri come i favoriti per lo ...