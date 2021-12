Buon anno! (Di sabato 1 gennaio 2022) A tutti voi l’augurio di un 2021 ricco di salute e serenità! Isa e Chia L'articolo proviene da Isa e Chia. Leggi su isaechia (Di sabato 1 gennaio 2022) A tutti voi l’augurio di un 2021 ricco di salute e serenità! Isa e Chia L'articolo proviene da Isa e Chia.

Advertising

gianluigibuffon : Finisce il 2021, ma io sto già pensando al 2022, con un buon proposito: riportare in alto il Parma! Buon anno a tu… - borghi_claudio : Papà Fedrigaaaa!!! Zio Zaiaaaa!!! Borghi mi dice le brutte coseeee. Sgridateloooo! Ma cresci una buona volta. Buon… - rtl1025 : ?? ?? 'Spero sia un anno pazzesco per me per chi ci sta ascoltando' così @mengonimarco augurando buon anno nel capoda… - overagain_18 : BUON ANNO A TUTTI, BECCATEVI ANCHE IL SANTINO PORTAFORTUNA #OneDirection - AkaMyyellow : @alexias01 Buon anno aleee?????? -