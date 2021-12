Azione: Calenda, ‘un anno entusiasmante’ (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Un anno “entusiasmante, di battaglia” con l’affermAzione di Azione come primo partito nelle elezioni comunali a Roma dopo una campagna elettorale condotta “come fosse una prova generale di quelle del futuro”. È il 2021 raccontato da Carlo Calenda, leader di Azione, in un video postato sui suoi social. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 31 dicembre 2021) Roma, 31 dic. (Adnkronos) – Un“entusiasmante, di battaglia” con l’affermdicome primo partito nelle elezioni comunali a Roma dopo una campagna elettorale condotta “come fosse una prova generale di quelle del futuro”. È il 2021 raccontato da Carlo, leader di, in un video postato sui suoi social. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

