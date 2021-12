Avere una “vagina felice”? “Il pene non è affatto indispensabile”. “A quante donne piace il sesso anale?” Tutti i consigli della dottoressa Gunter (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è poco da stare allegri in questi giorni. Ma con gli opportuni accorgimenti di lettura almeno qualcuna/o potrà festeggiare. Parliamo de La vagina felice – Tutto quello che devi sapere sulla tua parte più intima (Sperling&Kupfer) scritto dalla ginecologa e attivista per la salute delle donne canadese, Jen Gunter. Un saggio dardeggiante e voluminoso dedicato a tutte le donne del pianeta su come scansare consigli e falsi miti da clickbait e imparare a prendere coscienza di sé e del proprio organo sessuale. Intanto la dedica introduttiva: “Ad ogni donna che si è sentita dire – con tutta probabilità da un uomo – che è troppo bagnata, troppo asciutta, troppo sporca, troppo larga o troppo stretta che sanguina troppo o che puzza. Questo libro è per voi”. Poi un disegnino anatomico ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 31 dicembre 2021) C’è poco da stare allegri in questi giorni. Ma con gli opportuni accorgimenti di lettura almeno qualcuna/o potrà festeggiare. Parliamo de La– Tutto quello che devi sapere sulla tua parte più intima (Sperling&Kupfer) scritto dalla ginecologa e attivista per la salute dellecanadese, Jen. Un saggio dardeggiante e voluminoso dedicato a tutte ledel pianeta su come scansaree falsi miti da clickbait e imparare a prendere coscienza di sé e del proprio organo sessuale. Intanto la dedica introduttiva: “Ad ogni donna che si è sentita dire – con tutta probabilità da un uomo – che è troppo bagnata, troppo asciutta, troppo sporca, troppo larga o troppo stretta che sanguina troppo o che puzza. Questo libro è per voi”. Poi un disegnino anatomico ...

AntoVitiello : #Maldini alla rivista 7: 'Addio a #SanSiro? Credo e spero che possa essere così. Se vogliamo tornare ai piani alti… - simofons : Quella adottata dal governo per affrontare Omicron è una strategia cinica, una scelta politica che mette a rischio… - civcatt : Lukashenko è sempre stato convinto di avere un «mezzo» per costringere l’UE ad accettare la sua posizione: i… - chiarav0aww : @TAEMNlE Ehi coro, non so che dire, sono così felice di avere una persona come te nella mia vita, ti voglio un mond… - TizianaZei : @vladimirmaccari @borghi_claudio @BonomiAllegra @TatyTDV @sbonaccini Comunque non è sbagliato 15 giorni almeno ci v… -