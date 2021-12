ATP Cup 2022, Matteo Berrettini: “De Minaur sarà un osso duro in casa, ma lavoriamo per vincere” (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si apparecchia la tavola del tennis mondiale. Il brindisi per il 2022 si terrà con la ATP Cup, giunta alla terza edizione. Tra le Nazionali su cui ci sono gli occhi più puntati c’è sicuramente l’Italia, che dopo la finale dello scorso anno punta a fare quel passo in più che può portarla alla vittoria. Le defezioni in seno alla Russia vengono anche a favore degli azzurri: senza Andrey Rublev ed Aslan Karatsev, i campioni in carica arrivano all’appuntamento con una squadra assai corta, con Daniil Medvedev che dovrà fare pentole e coperchi. Gli azzurri diventano dunque i favoriti nel girone B, e anche i diretti interessati ne sono consapevoli. Matteo Berrettini ha sottolineato le velleità di vittoria nella conferenza stampa prima della competizione: “Siamo contenti di essere qui. Penso che vincere sia possibile: il ... Leggi su oasport (Di venerdì 31 dicembre 2021) Si apparecchia la tavola del tennis mondiale. Il brindisi per ilsi terrà con la ATP Cup, giunta alla terza edizione. Tra le Nazionali su cui ci sono gli occhi più puntati c’è sicuramente l’Italia, che dopo la finale dello scorso anno punta a fare quel passo in più che può portarla alla vittoria. Le defezioni in seno alla Russia vengono anche a favore degli azzurri: senza Andrey Rublev ed Aslan Karatsev, i campioni in carica arrivano all’appuntamento con una squadra assai corta, con Daniil Medvedev che dovrà fare pentole e coperchi. Gli azzurri diventano dunque i favoriti nel girone B, e anche i diretti interessati ne sono consapevoli.ha sottolineato le velleità di vittoria nella conferenza stampa prima della competizione: “Siamo contenti di essere qui. Penso chesia possibile: il ...

