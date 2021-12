Anno di prova e formazione: 49.326 i docenti neoassunti iscritti alla piattaforma Indire (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al 30 dicembre sono 49.326 i docenti neoassunti iscritti alla piattaforma Indire, 3.275 i tutor associati, 42.340 i bilanci iniziali in lavorazione nell'ambiente, 28.881 i questionari in lavorazione nell'ambiente, 198 le esperienze di tipo laboratorio inserite, 3 le esperienze di tipo visita inserite. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 31 dicembre 2021) Al 30 dicembre sono 49.326 i, 3.275 i tutor associati, 42.340 i bilanci iniziali in lavorazione nell'ambiente, 28.881 i questionari in lavorazione nell'ambiente, 198 le esperienze di tipo laboratorio inserite, 3 le esperienze di tipo visita inserite. L'articolo .

