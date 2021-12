Tamponi a confronto | con il rapido fino a un risultato negativo su due potrebbe essere falso

Leggi su iltirreno.gelocal

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Dopo l'ordinanza della Regione Toscana che equipara l'antigenicoal molecolare ai fini del tracciamento e per gestire le quarantene, facciamo chiarezza sugli strumenti diagnostici in uso con l'aiuto del professor Mauro Pistello: «L’antigenico ha una sensibilità estremamente bassa e non rileva la presenza del virus all’inizio o alla fine dell’incubazione»