fisco24_info : Spread Btp Bund apre in calo a 133,2 punti: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,148% - Pgrecoit : LA DANZA DELLO SPREAD: il BTP torna a ballare se…: Lo spread BTP BUND sta tornando a muoversi e ovviamente su siti… - lorenzo10469500 : Lo spread BTp-Bund torna a scaldarsi: ecco i tre motivi dell'impennata a 141 - Il Sole 24 ORE - ansa_economia : Spread Btp-Bund: in tensione a 136 punti base. Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,13% #ANSA - fisco24_info : Spread Btp-Bund: in tensione a 136 punti base: Rendimento del prodotto del Tesoro all'1,13% -

Ultime Notizie dalla rete : Spread Btp

Avvio di giornata in calo per lotrae Bund tedesco che segna 133,2 punti a fronte dei 134,3 di ieri in chiusura di seduta. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,148%. . 30 dicembre 2021Lotrae Bund è sceso sotto i 134 punti base. SPY FINANZA/ Il vero campanello d'allarme degli ultimi rialzi dello? ? ? ?Milano, 30 dic. (Adnkronos) - Lo spread Btp-Bund apre in calo a 134 punti. Il rendimento del titolo decennale italiano si attesta all'1,17%.Avvio di giornata in calo per lo spread tra Btp e Bund tedesco che segna 133,2 punti a fronte dei 134,3 di ieri in chiusura di seduta. Il rendimento del titolo decennale italiano è all'1,148%. (ANSA).