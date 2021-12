Sci di fondo, Tour de Ski Oberstdorf 2022. Già tre podi per Francesco De Fabiani in Baviera, e c’è la “sua” gara (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il XVI Tour de Ski prosegue in Germania, andando in scena a Oberstdorf. La località bavarese è legata soprattutto al salto con gli sci, in virtù della presenza di due trampolini leggendari. Lo Schattenbergschanze, dove ogni anno si disputa una tappa della Tournée dei 4 Trampolini, e l’Heini-Klopfer-Schanze, ovvero l’impianto di volo su cui vengono raggiunte misure impressionanti. Cionondimeno, anche lo sci di fondo vanta una certa tradizione da queste parti, avendovi disputato ben tre edizioni dei Mondiali (1987, 2005, 2021). Per quanto concerne l’attualità, sono previste la terza e la quarta tappa dell’appuntamento multi stage per antonomasia, ovvero una 15 km mass start in passo pattinato e una sprint a tecnica classica. 15 KM A SKATING MASS START La 15 km mass start sta diventando un format usuale in quel di ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il XVIde Ski prosegue in Germania, andando in scena a. La località bavarese è legata soprattutto al salto con gli sci, in virtù della presenza di due trampolini leggendari. Lo Schattenbergschanze, dove ogni anno si disputa una tappa dellanée dei 4 Trampolini, e l’Heini-Klopfer-Schanze, ovvero l’impianto di volo su cui vengono raggiunte misure impressionanti. Cionondimeno, anche lo sci divanta una certa tradizione da queste parti, avendovi disputato ben tre edizioni dei Mondiali (1987, 2005, 2021). Per quanto concerne l’attualità, sono previste la terza e la quarta tappa dell’appuntamento multi stage per antonomasia, ovvero una 15 km mass start in passo pattinato e una sprint a tecnica classica. 15 KM A SKATING MASS START La 15 km mass start sta diventando un format usuale in quel di ...

Advertising

KTonkova : @JJM_DigiMedia @MarcoStac Quella neve lì è bassa ma ghiacciata e uniforme, soprattutto se uno entra nei percorsi bo… - FondoItalia : Sci di Fondo - Bolshunov critico: 'Il Tour de Ski è sempre più legato alle sprint' - DWandererD : @mariamacina Tanto godevoli le discese di sci senza il fastidioso ronzio di fondo dei 'commentatori': solo il frusc… - SerenaM___ : Mio fratello mi ha convinto a fare sci di fondo dopo 20 anni che non lo pratico, fa già ridere così. - monicaintre : RT @LuisaPistini: @Paolo3_P @dottorbarbieri @la__lavi Sci alpinismo, non servono impianti di risalita idem per il fondo -