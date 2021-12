Revisioni - Dal 3 gennaio si potrà chiedere il mini rimborso (Di giovedì 30 dicembre 2021) Scatterà il 3 gennaio la possibilità, per i primi 402 mila fortunati che lo chiederanno, di ottenere un parziale rimborso dell'ingiustificato aumento della tariffa Revisioni varato un anno fa dal parlamento, su pressione della lobby degli autoriparatori, con la legge di Bilancio per il 2021 ed entrato in vigore l'1 novembre scorso. Buono veicoli sicuri. Il primo giorno lavorativo dell'anno sarà infatti attivata la piattaforma informatica denominata "Buono veicoli sicuri", accessibile dal sito internet del ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Chi ha effettuato il controllo periodico del veicolo in un centro privato a partire dall'1 novembre potrà, previa registrazione, chiedere un rimborso di 9,95 euro a parziale compensazione dei 12,14 euro di ... Leggi su quattroruote (Di giovedì 30 dicembre 2021) Scatterà il 3la possibilità, per i primi 402 mila fortunati che lo chiederanno, di ottenere un parzialedell'ingiustificato aumento della tariffavarato un anno fa dal parlamento, su pressione della lobby degli autoriparatori, con la legge di Bilancio per il 2021 ed entrato in vigore l'1 novembre scorso. Buono veicoli sicuri. Il primo giorno lavorativo dell'anno sarà infatti attivata la piattaforma informatica denominata "Buono veicoli sicuri", accessibile dal sito internet delstero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili. Chi ha effettuato il controllo periodico del veicolo in un centro privato a partire dall'1 novembre, previa registrazione,undi 9,95 euro a parziale compensazione dei 12,14 euro di ...

