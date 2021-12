Oroscopo 2022 | le previsioni per tutto l’anno 2022

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Novità. Cambiamenti. Giove che si muove costantemente tra Acquario e Pesci. Pesci e Acquario. Prepariamoci a unall’insegna dell’eccitazione. Perquello che ci accadrà e accadrà intorno a noi. Pesci, Toro, Capricorno… Le più fortunate dello zodiaco sono loro. Ma prepariamoci tutte a godere dello spirito del cambiamento. Conseguenze? Avremo più a cuore noi stesse. E coloro a cui vogliamo bene. Dedicheremo più tempo, a noi e a loro. Istintivamente… Ci basterà aspettare che passino Gennaio e Febbraio.comincia un po’ in salita, ma poi si aggiusta. O ci aggiustiamo noi. Del resto ilvede in arrivo quattro eclissi. Che significano novità. Eventi importanti. Cambi di programma. Svolte improvvise. Che ci “sconquassano”, ma ci spingono anche a reagire, aprirci, cambiare ...

PRECISA, ORGANIZZATA, LEALE. Nel 2022 il tuo bisogno di certezze sarà messo a dura prova. In modo diverso a seconda della tua data di nascita, però, perché ...
INTUITIVA, SENSIBILE, SOGNATRICE. Probabilmente il 2022 ti riserverà grandi successi, dato che il tuo segno ospiterà nei propri gradi Giove, il pianeta che ...