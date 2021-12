Niente conferma con il test molecolare nel Lazio se il tampone rapido è positivo (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Il Presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti ha firmato una nuova ordinanza per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid 19 e in particolare sull'uso del test antigenico rapido e di quello molecolare, e sull'ingresso nelle strutture sanitarie. “Considerato il costante aumento della incidenza di nuove infezioni, attualmente corrispondente nel Lazio a 374,27 soggetti positivi per 100.000 abitanti, e al conseguente accrescimento dei casi positivi tra i cittadini della nostra regione, abbiamo voluto recepire immediatamente le normative appena decise dal Governo, sottolineando alcuni punti essenziali. Primo fra questi il test antigenico rapido, se positivo, non deve essere confermato dal test ... Leggi su agi (Di giovedì 30 dicembre 2021) AGI - Il Presidente della RegioneNicola Zingaretti ha firmato una nuova ordinanza per la prevenzione e la gestione dell'emergenza da Covid 19 e in particolare sull'uso delantigenicoe di quello, e sull'ingresso nelle strutture sanitarie. “Considerato il costante aumento della incidenza di nuove infezioni, attualmente corrispondente nela 374,27 soggetti positivi per 100.000 abitanti, e al conseguente accrescimento dei casi positivi tra i cittadini della nostra regione, abbiamo voluto recepire immediatamente le normative appena decise dal Governo, sottolineando alcuni punti essenziali. Primo fra questi ilantigenico, se positivo, non deve essereto dal...

