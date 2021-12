Le manie modaiole di cui non ci stancheremo facilmente 

Leggi su iodonna

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Si fa presto a dire tendenze. In un anno, il 2021, che per la moda ha coinciso con l’inizio della rinascita dopo la pandemia, sono tantissimi i capi, gli accessori, i colori, gli stili che hanno fatto capolino in passerella, sulle strade, sui social, prima di finire dritte nei nostri armadi. E buona parte di questi, direttamente dall’Autunno Inverno, continueranno a dominare anche nella Primavera Estate 2022. Prodotti desiderabili ea lungo termine – per i detrattori dell’etichetta “trend” – dei quali non ci si stanca facilmente. 10 tendenze AI21/22 - PE22 guarda le foto ...