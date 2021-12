Juventus, un top player assente all’allenamento odierno: possibile positività (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per la Juventus è arrivato il momento di tornare a lavorare. I giocatori bianconeri infatti, si son ritrovati ad affrontare proprio quest’oggi il primo allenamento post vacanze natalizie. L’obiettivo è quello di recuperare al più presto la forma fisica perduta in questi giorni di relax. Ma non solo: i prossimi due mesi saranno alquanto decisivi per le sorti della Vecchia Signora. In programma ci sono tante sfide con i principali top club e anche gli ottavi di Champions League. L’imperativo è farsi trovare preparati! Juventus, tutti pronti ad allenarsi ma manca il top player: rischio positività? Juventus, Chiellini, Covid Chiuso il 2022 con una grande vittoria da grande squadra maturata per 2-0 sul Cagliari e con un’imperiosa rimonta in campionato, ora è tempo di dedicarsi a nuove sfide. Già ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Per laè arrivato il momento di tornare a lavorare. I giocatori bianconeri infatti, si son ritrovati ad affrontare proprio quest’oggi il primo allenamento post vacanze natalizie. L’obiettivo è quello di recuperare al più presto la forma fisica perduta in questi giorni di relax. Ma non solo: i prossimi due mesi saranno alquanto decisivi per le sorti della Vecchia Signora. In programma ci sono tante sfide con i principali top club e anche gli ottavi di Champions League. L’imperativo è farsi trovare preparati!, tutti pronti ad allenarsi ma manca il top: rischio, Chiellini, Covid Chiuso il 2022 con una grande vittoria da grande squadra maturata per 2-0 sul Cagliari e con un’imperiosa rimonta in campionato, ora è tempo di dedicarsi a nuove sfide. Già ...

Advertising

juventusfc : #BEST2021 Il meglio dei bianconeri in campo ??? - xAndreaMora : RT @juventusfc: #BEST2021 Il meglio dei bianconeri in campo ??? - Sgrillao_Top : RT @mirkonicolino: La #Juventus ha sospeso la vendita dei biglietti per le prossime tre gare casalinghe rispettivamente contro #Napoli, #Ud… - Lordigard5 : RT @juventusfc: #BEST2021 Il meglio dei bianconeri in campo ??? - OfficialLuigi91 : RT @juventusfc: #BEST2021 Il meglio dei bianconeri in campo ??? -