Grande Fratello Vip 6, le sorelle Selassié si scontrano con Sophie Codegoni (Di venerdì 31 dicembre 2021) Nuovo scontro nella casa del Grande Fratello Vip 6: protagoniste del litigio sono state Lulù e Jessica Selassié da una parte e Sophie Codegoni dall'altra. Lulù e Jessica Selassié si sono scontrate con Sophie Codegoni dopo una battuta dell'ex tronista di Uomini e Donne che le due princess del Grande Fratello Vip 6 non hanno gradito. Complice anche la presenza nella casa di Alessandro Basciano, il clima tra le tre ragazze si fa sempre più teso con ripetuti litigi che stanno indebolendo il rapporto che si era creato in questi primi mesi del reality. L'ultima puntata del Grande Fratello Vip 6, quella andata in onda lo scorso 27 dicembre, ha visto gli autori puntare molto sulla nascita dii ...

