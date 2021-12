Francesco Oppini shock: ecco il gesto verso Tommaso Zorzi (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme che gesto particolare e forse di riavvicinamento ha fatto Francesco Oppini verso Tommaso Zorzi. Come sappiamo all’interno della casa più spiata d’Italia, lo scorso anno erano presenti Francesco Oppini e Tommaso Zorzi. Tra i due concorrenti era nata una bellissima amicizia, che una volta usciti dalla casa sembrava essersi raffreddata un pochino, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 30 dicembre 2021) Vediamo meglio insieme cheparticolare e forse di riavvicinamento ha fatto. Come sappiamo all’interno della casa più spiata d’Italia, lo scorso anno erano presenti. Tra i due concorrenti era nata una bellissima amicizia, che una volta usciti dalla casa sembrava essersi raffreddata un pochino, L'articolo proviene da Leggilo.org.

Advertising

librasdrama : Francesco Maria Oppini io ti amo - BaritaliaNews : Zorzi e Oppini, Francesco sui social mostra un quadro e dice … - aykaakay : RT @ale_dopamina: Francesco Alba Maria Antonella Oppini Parietti : io non so più come dirti che TI AMO !???????? ???????? #likeOppini - riola77 : RT @MaryMoSoLu: Comunque il sunto di tutto è che nessuno ha superato Francesco Maria Oppini. Nel bene e nel male. - MaryMoSoLu : Comunque il sunto di tutto è che nessuno ha superato Francesco Maria Oppini. Nel bene e nel male. -