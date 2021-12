Due anni fa arrivavano le prime notizie su un misterioso virus a Wuhan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora oggi Pechino collabora malvolentieri alle indagini sull’origine del sars-cov-2, e sul piano internazionale si muovono passi troppo timidi su come attivare in futuro un eventuale sistema condiviso di allerta sanitaria. Leggi Leggi su internazionale (Di giovedì 30 dicembre 2021) Ancora oggi Pechino collabora malvolentieri alle indagini sull’origine del sars-cov-2, e sul piano internazionale si muovono passi troppo timidi su come attivare in futuro un eventuale sistema condiviso di allerta sanitaria. Leggi

Advertising

SirDistruggere : Mauro da Mantova, il complottista no vax che si è vantato di essere un untore,non è morto solo per la sua ignoranza… - repubblica : Positivo al Covid Marco Liccione, leader No Vax torinese: 'Sto male,dopo due anni non hanno ancora debellato il vir… - NicolaPorro : ??Sull'immunità di gregge hanno dato i numeri. A caso. Ho raccolto per voi due anni di balle: ma quanto erano arroga… - benza20000 : RT @gr_grim: 'Con la pandemia i contributi all'editoria sono saliti a 386 milioni' - #macheddavéro del biennio \\ (Capito perché applaudono… - nucciovil : RT @GianricoCarof: Un tizio antivaccinista, anti scienza si ammala di Covid. Fa una diretta Facebook, dice di stare male e si lamenta: “sia… -