Difficile il ritorno a scuola, Omicron minaccia la presenza (Di giovedì 30 dicembre 2021) La Difficile partita contro Omicron riguarda anche il comparto scuola. Il dilagare del contagio rende un rebus il ritorno tra i banchi dopo le festivita'. Per molti il rientro nelle aule il 10 gennaio ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 30 dicembre 2021) Lapartita controriguarda anche il comparto. Il dilagare del contagio rende un rebus iltra i banchi dopo le festivita'. Per molti il rientro nelle aule il 10 gennaio ...

Advertising

PatrizSarda : RT @StevLova: il 13/12 andata e ritorno a Helsinki, il 15 a fiumicino, il 16 partito per gli stati uniti, tornato il 20. il 23 preso il tre… - AleTM1908 : RT @StevLova: il 13/12 andata e ritorno a Helsinki, il 15 a fiumicino, il 16 partito per gli stati uniti, tornato il 20. il 23 preso il tre… - RB13548368 : RT @TIM_Official: Il ruolo dell'allenatore è tanto difficile quanto fondamentale!???? Il conversato web, analizzato dalla #TIMDataRoom, ci s… - StevLova : il 13/12 andata e ritorno a Helsinki, il 15 a fiumicino, il 16 partito per gli stati uniti, tornato il 20. il 23 pr… - MarcoEmanueli6 : RT @TIM_Official: Il ruolo dell'allenatore è tanto difficile quanto fondamentale!???? Il conversato web, analizzato dalla #TIMDataRoom, ci s… -