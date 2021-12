Covid | Osimhen positivo in Nigeria | rinviato il rientro a Napoli

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Victorè risultatoale hail suoin Italia e la prevista visita di controllo dopo l’infortunio con fratture multiple al volto. A darne notizia è ilsui suoi profili social. L’attaccante della, in vacanza a casa, è risultatoal tampone effettuato prima della partenza; è asintomatico, e le autorità locali hanno disposto la quarantena. Il check up, informa il, èa dopo la negativizzazione. Resta in sospeso a questo punto la partecipazione del giocatore alla Coppa d’Africa, per la quale si sarebbe dovuto aggregare alla sua nazionale il 3 gennaio. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

sscnapoli : ?? La SSC Napoli comunica che il giocatore Victor Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - claudioruss : La SSC #Napoli comunica che il giocatore Victor #Osimhen è risultato positivo, asintomatico, al Covid-19 durante l'… - sechesi : Gli ultimi 13 mesi di #Osimhen: ?? Lussazione alla spalla ?? Positivo al Covid ?? Trauma cranico e perdita dei sensi… - reddist92 : RT @sechesi: Gli ultimi 13 mesi di #Osimhen: ?? Lussazione alla spalla ?? Positivo al Covid ?? Trauma cranico e perdita dei sensi ?? Si sfasci… - mojitaaaaaa : Non è che le particelle di covid dicono 'eccoci stiamo per insediarci......... aspetta........ queste sono le cavit… -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Osimhen

Victorpositivo al. Lo ha annunciato il Napoli. 'è risultato positivo, asintomatico, al- 19 durante l'esecuzione del tampone prima del viaggio in Italia, dove domani era prevista ...Proprio un anno faera già risultati positivo aldopo aver trascorso le vacanze in Nigeria. All'epoca era alle prese con un infortunio alla spalla.A un anno di distanza, nuovamente positivo Victor Osimhen. Il Napoli ha annunciato via social il nuovo contagio covid del calciatore azzurro che stava rientrando in Italia in queste ore per sottoporsi ...L'attaccante della Nigeria, in vacanza a casa, è risultato positivo al tampone effettuato prima della partenza; e' asintomatico ...