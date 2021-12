Corteo No - Vax a Monaco di Baviera sfida il divieto di manifestare

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Corteo Vax

askanews

Circa 5.000 No -hanno sfilato per le strade di Monaco di Baviera a piccoli gruppi sfidando il divieto di manifestare imposto dal governo tedesco. Il, benchè sfilacciato, ha sfialato per ...Una risposta simbolica a quelnoche, proprio a Novara, aveva strumentalizzato in modo vergognoso la Shoah, con i manifestanti che avevano oltraggiato la storia travestendosi da deportati ...Monaco di Baviera, 30 dic. (askanews) - Il movimento anti vaccini torna a protestare in Germania. Circa 5.000 No-Vax hanno sfilato per le strade ...Per circa due mesi, il sabato era il giorno delle manifestazioni no green pass. Come un déjà-vu, ogni sabato ricordava quello precedente. Cambiava poco: qualche bersaglio in più in base alle posizioni ...