Calendario Giro delle Fiandre 2022: date, programma, quando si svolge (Di giovedì 30 dicembre 2021) Domenica 3 aprile torna una delle classiche più spettacolari del panorama ciclistico intercontinentale, la Ronde van Vlaanderen altrimenti nota come Giro delle Fiandre. La 106esima edizione della corsa fiamminga sarà caratterizzata dai soliti muri e tratti in pavé che l’hanno resa celebre, dovrebbe essere della partita il danese Kasper Asgreen vincitore nel 2020. L’ultimo successo azzurro nella classica monumento risale al 2018 quando Alberto Bettiol alzò le braccia al cielo al termine di una cavalcata epica. In totale si contano undici vittorie di corridori italiani mentre i padroni di casa capeggiano l’albo d’oro con ben 69 successi archiviati sulle strade fiamminghe. Il percorso non è ancora stato svelato ma con tutta probabilità i ciclisti dovranno affrontare almeno 250 km conditi da una quindicina ... Leggi su oasport (Di giovedì 30 dicembre 2021) Domenica 3 aprile torna unaclassiche più spettacolari del panorama ciclistico intercontinentale, la Ronde van Vlaanderen altrimenti nota come. La 106esima edizione della corsa fiamminga sarà caratterizzata dai soliti muri e tratti in pavé che l’hanno resa celebre, dovrebbe essere della partita il danese Kasper Asgreen vincitore nel 2020. L’ultimo successo azzurro nella classica monumento risale al 2018Alberto Bettiol alzò le braccia al cielo al termine di una cavalcata epica. In totale si contano undici vittorie di corridori italiani mentre i padroni di casa capeggiano l’albo d’oro con ben 69 successi archiviati sulle strade fiamminghe. Il percorso non è ancora stato svelato ma con tutta probabilità i ciclisti dovranno affrontare almeno 250 km conditi da una quindicina ...

