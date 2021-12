Barcellona, Coutinho resta in uscita: ci pensa anche il Flamengo (Di venerdì 31 dicembre 2021) Philippe Coutinho in uscita dal Barcellona e a farsi viva è il Flamengo: opportunità per il talento brasiliano per giocare con continuità Philippe Coutinho resta in uscita dal Barcellona. Il talento brasiliano vuole riconquistare la Nazionale e per farlo ha bisogno di giocare con continuità. Il Flamengo, secondo quanto riportato da Sport, starebbe pensando ad un’offerta per il trequartista blaugrana. Prestito con opzione anche per la stagione successiva. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 31 dicembre 2021) Philippeindale a farsi viva è il: opportunità per il talento brasiliano per giocare con continuità Philippeindal. Il talento brasiliano vuole riconquistare la Nazionale e per farlo ha bisogno di giocare con continuità. Il, secondo quanto riportato da Sport, starebbendo ad un’offerta per il trequartista blaugrana. Prestito con opzioneper la stagione successiva. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

Urubu811 : RT @CalcioNews24: #Coutinho in uscita dal #Barcellona ?? - CalcioNews24 : #Coutinho in uscita dal #Barcellona ?? - sportli26181512 : Barcellona: Coutinho è fuori dal progetto, due soluzioni per gennaio: Futuro sempre più in bilico al Barcellona per… - infoitsport : Barcellona, il Flamengo entra in corsa per Coutinho - CalcioPillole : Come riportato da Sport, anche il #Flamengo ha messo gli occhi su Philippe #Coutinho -