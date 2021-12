Asti devastata per Marzia | sposina morta in luna di miele davanti al marito | cosa l' ha uccisa

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Una tragedia quella che ha colpito una giovane coppia di sposi in viaggio di nozze. Lei,Saddemi, avvocatessa e docente universitaria di, èa soli 36 anni durante ladia causa di un malore improvviso. Il matrimonio era avvenuto pochi giorni prima del dramma. I neo coniugi si trovavano in Val Pusteria, quando la donna è deceduta, raggiunta da un infarto che non le ha dato scampo. La 36enne si è accasciataal compagno Matteo, che non ha potuto fare niente per aiutarla. Nonostante il trasferimento tempestivo in un ospedale di Bolzano, per lei non c'è stato nulla da fare. Il soccorso prestato dal personale sanitario non è servito. Le nozze erano avvenute lo scorso 18 dicembre a San Secondo. Alla cerimonia non avevano regalato bomboniere ...