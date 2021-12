Apple Watch | Apple potrebbe dire addio alla corona

(Di giovedì 30 dicembre 2021) Lo scorso martedì 28 dicembre lo US Patent & Trademark Office ha pubblicato un brevetto di, che vorrebbe sostituire ladigitale che si trova a bordo dei suoicon dei sensori ottici in grado di leggere i gesti dell’utente come input. Come ben sappiamo, la Digital Crown consente agli utenti di navigare all’interno dell’interfaccia diOS senza la necessità di dover toccare di continuo lo schermo. Ad ogni modo, pare che il colosso di Cupertino si sia messo a lavoro sulla sostituzione dellacon dei sensori ottici. Il sensore otticoanche essere utilizzato per misurare i dati biometrici tra cui la frequenza cardiaca, la frequenza respiratoria, il livello di ossigenazione del sangue (SpO2), ...

Advertising

stefanodonadio : Una cyclette pieghevole per chiudere gli anelli Apple Watch durante la pandemia, a meno di €100 - spidermac : Una cyclette pieghevole per chiudere gli anelli Apple Watch durante la pandemia, a meno di €100 - sottocosto : ?? Speciale Natale ?? ?? Apple Watch Series 7 ?? a € 399 invece di 439 euro! ? - MarcoIeri10 : RT @Anse1987: Un Apple Watch senza corona digitale? Un peccato veder scomparire i tratti distintivi tipici di un orologio. La corona digit… - paolo77jpm : RT @ispazio: Apple Watch: la Digital Crown verrà sostituita da sensori ottici? [Brevetto] -

Ultime Notizie dalla rete : Apple Watch

La Digital Crown rappresenta senza dubbio alcuno una delle caratteristiche distintive di, ma evidentementenon è soddisfatta della suddetta feature o almeno non lo è completamente e proprio per questo nei futuri modelli del suo smartwatch potrebbe valutare l'...La Digital Crown è da sempre uno degli elementi distintivi di, ma un nuovo brevetto pone la basi per una sua futura eliminazione, o quantomeno risulta evidente che l'azienda di Cupertino stia lavorando per trovare soluzioni alternative. La ...La Formula SAE è una competizione universitaria internazionale di design ingegneristico. Ecco i termini del nuovo accordo con Tesla ...A quanto pare, Apple sarebbe in procinto di dire addio alla Digital Crown per Apple Watch. Al suo posto arriva un sensore ottico?