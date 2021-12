Un posto al sole: Lara ha perso non sarà mai come lei (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Lara è stremata; non riesce a trovare alcun modo per prendere il posto di Marina. Lara in crisi per RobertoLe anticipazioni di Un posto al sole ci fanno sapere che Rossella e Patrizio dopo un bicchiere di troppo si sono lasciati andare alla passione. Lara non riesce proprio a prendere il posto di Marina nel cuore di Roberto. Nonostante gli sforzi, la Martinelli non sembra proprio essere degna di diventare l’erede della Giordano. Franco invece, sembra iniziare a capire le esigenze lavorative della moglie Angela. Ma andiamo a vedere i dettagli della puntata. Un posto al sole: Rossella e Patrizio di nuovo vicini Rossella e ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Le anticipazioni di Unalci fanno sapere cheè stremata; non riesce a trovare alcun modo per prendere ildi Marina.in crisi per RobertoLe anticipazioni di Unalci fanno sapere che Rossella e Patrizio dopo un bicchiere di troppo si sono lasciati andare alla passione.non riesce proprio a prendere ildi Marina nel cuore di Roberto. Nonostante gli sforzi, la Martinelli non sembra proprio essere degna di diventare l’erede della Giordano. Franco invece, sembra iniziare a capire le esigenze lavorative della moglie Angela. Ma andiamo a vedere i dettagli della puntata. Unal: Rossella e Patrizio di nuovo vicini Rossella e ...

