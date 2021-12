Udinese | rescissione contrattuale con Teodorczyk

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) In una nota ufficiale, l’ha comunicato di avere risolto il contratto che legava l’attaccante polacco Lukaszal club friulano. Decisione consensuale da parte del giocatore e della società bianconera. Il trentenne era arrivato in Friuli nel 2018 e in 32 presenze, la maggior parte delle quali da subentrante, ha segnato soltanto un gol contro il Chievo nel 2019, prima di diventare di fatto un separato in casa. SportFace.

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Udinese rescissione

...come l'ultimo video in cui è presente Antonio Conte sia quello successivo al 5 - 1 all'del ... Almeno lì, in quel momento: "C'è da comunicare laconsensuale del contratto tra me e la ...... che prenderà il posto di Binks, titolare invece contro l'. Il cileno guiderà la linea a 3 ... accettata da tempo dal giocatore e dal suo entourage, è quella delladel contratto , ...In una nota ufficiale, l’Udinese ha comunicato di avere risolto il contratto che legava l’attaccante polacco Lukasz Teodorczyk al club friulano. Decisione consensuale da parte del giocatore e della so ...Il giocatore prestato in estate dai bianconeri ai blucerchiati è tornato in patria e non è più tornato indietro in Italia, ponendo la Juventus in una difficile situazione ...