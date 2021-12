Traffico Roma del 29-12-2021 ore 09 | 00

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 29 dicembre 2021)infomobilità a cura di luce verde ACI eservizi per la mobilitàregolare sul grande raccordo anulare sul tratto Urbano della A24-teramo alle porte dicode per lavori sulla Pontina tra Castelno e via di Decima in direzione del raccordo che contiene più la polizia locale segna la riapertura di via Luigi Cibrario 3 Piazza de via Luigi Tosti ricordiamo senso unico alternato in via Flaminia 3 via Bellagio via frassinetto in direzione di quest’ultima mentre su via Salaria si viaggia su carreggiata ridotta tra via del Prato della signora al cavalcavia ferroviario di Villa Spada alle ore invece modifiche alla viabilità per lavori su via Cesare Pavese all’altezza dell’incrocio con via Bontempelli per i dettagli di queste le altre notizie potete consultare il ...