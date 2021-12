“Sospeso”. La Vita in diretta, decisione inevitabile: brutta notizia per il pubblico di Alberto Matano (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giornata non come le altre per il pubblico della Rai, costretto a dover rinunciare alla puntata del 29 dicembre de ‘La Vita in diretta’ con Alberto Matano. La Rai non ha potuto fare altro che prendere questa decisione per ragioni importanti. Delusione ovviamente per i telespettatori, che volevano godersi queste ultime puntate prima della fine dell’anno senza ulteriori imprevisti. Ma a non andare in onda sono anche i programmi ‘UnoMattina’ e ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. Qualche settimana fa Alberto Matano si è lasciato andare a questa confessione, parlando della grande attrice Gina Lollobrigida: “Devo dire che questa è una storia che fa male”. L’inviata del programma di Rai 1 ha poi riferito al conduttore: “L’abbiamo sentita al ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Giornata non come le altre per ildella Rai, costretto a dover rinunciare alla puntata del 29 dicembre de ‘Lain’ con. La Rai non ha potuto fare altro che prendere questaper ragioni importanti. Delusione ovviamente per i telespettatori, che volevano godersi queste ultime puntate prima della fine dell’anno senza ulteriori imprevisti. Ma a non andare in onda sono anche i programmi ‘UnoMattina’ e ‘Oggi è un altro giorno’ di Serena Bortone. Qualche settimana fasi è lasciato andare a questa confessione, parlando della grande attrice Gina Lollobrigida: “Devo dire che questa è una storia che fa male”. L’inviata del programma di Rai 1 ha poi riferito al conduttore: “L’abbiamo sentita al ...

