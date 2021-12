Quirinale | tutti i discorsi di fine anno del presidente Sergio Mattarella

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Fosse dipeso da lui, in una situazione normalesi sarebbe rivolto agli italiani come parla in privato. Ma nei messaggi diquesto non gli è stato quasi mai possibile, esprimendo di volta in volta censure, avvertimenti, richiami preventivi e indirizzi di comportamento che probabilmente si sarebbe risparmiato

Advertising

StefanoFeltri : Messaggio chiarissimo di Draghi: il voto sul Quirinale è un voto di fiducia anche sul governo, se la maggioranza si… - Quirinale : #Mattarella: Desidero, ancora una volta esprimere grande riconoscenza ai nostri #medici, agli #infermieri, a tutti… - pameladiverona : RT @lageloni: Ma visto che ha centrato tutti gli obiettivi e non c’è più bisogno di lui potremmo mandare al Quirinale direttamente Cingolan… - st_75 : RT @modamanager: @Quirinale @Palazzo_Chigi @Viminale @MinisteroSalute @_Carabinieri_ @GDF @poliziadistato ed a #TUTTI_i_Parlamentari_e_Gove… - GiorgioAntonel1 : RT @lageloni: Ma visto che ha centrato tutti gli obiettivi e non c’è più bisogno di lui potremmo mandare al Quirinale direttamente Cingolan… -

Ultime Notizie dalla rete : Quirinale tutti

Corriere della Sera

'Per la Presidenza della Repubblica prima di un nome serve un metodo. Mai come adesso il Paese ha bisogno di una figura condivisa che rappresentigli italiani con un profilo autorevole, europeista, garante della Costituzione. Non può essere espressione di una parte. I partiti facciano il loro lavoro e si siedano al tavolo per individuare ...... Luciano Regolo e don Stefano Stimamiglio, 'da vero garante della Costituzione e dii valori ... mostrando affetto per l'uomo e dispiacere che non sia più al'.Roma, 29 dic. (Adnkronos) - "Per la Presidenza della Repubblica prima di un nome serve un metodo. Mai come adesso il Paese ha bisogno di una figura condivisa che rappresenti tutti gli italiani con un.La corsa al Quirinale continua in una apparente confusione senza che si intraveda una regia, o meglio un regista: un leader politico in grado di raccogliere le volontà degli altri e condurli verso un ...