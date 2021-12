Quirinale | la Cei apre a un Presidente donna | «Ma non è una questione di genere»

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) L’importante è che sia «coraggioso» e che abbia la capacità di tenere unito il Paese in tempi in cui potrebbero essere necessari «sacrifici strenui». Poi, che sia uomo onon è determinante, «l’importante è che possa assicurarci che quel ruolo sia svolto al meglio». Il vicedella Cei, monsignor Antonino Raspanti, interviene nel dibattito sul prossimodella Repubblica, ribadendo più volte la necessità per ildi una figura in grado di «tenere la coralità» del Paese, dal tanto dal punto di vista sociale quanto da quello politico. Per la Cei arriveranno «nuove povertà», servirà «coraggio» Intervistato dall’Adnkronos, il vescovo di Acireale ha sottolineato che «i tempi stanno cambiando e, pur non sapendo quando usciremo dall’emergenza pandemica, si può immaginare che la situazione ...

