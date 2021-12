Quarantena | pressing delle Regioni | «Basta limitazioni ai vaccinati» Oggi la decisione del Cts

(Di mercoledì 29 dicembre 2021) Riflettori accesi sullaCovid e sull’ipotesi di una riduzione per icon la terza dose entrati a contatto con un positivo. Per affrontare la tematica è stato convocato il Ctsalle 11 mentre il presidente Massimiliano Fedriga ha convocato la ConferenzaProvince autonome in seduta straordinaria per le 9.30. All’ordine del giorno della Conferenzala proposta per la ridefinizione di isolamento ee per la rimodulazione del contact tracing nei contesti ad elevata incidenza. Come scrive il Giornale, contrario all’azzeramento dellail ministero della Salute. È troppo rischioso secondo i tecnici e gli esperti che dovrebbero dare il via libera ...

In quel documento si specifica che di fronte a un 'basso rischio' lapuò essere revocata a seguito di test antigenico o molecolare negativo in assenza di sintomi. Eventuali deroghe per gli ...... in cui si chiede - come riporta ilo sito web ansa.it - l'azzeramento dellaper le persone che hanno copertura vaccinale, in particolare quelle con terza dose effettuata. Le modifiche ...Le Regioni continuano a insistere sull’azzeramento della quarantena per i contatti stretti di positivi al Covid ...Verso il cambio dei tempi delle quarantene in Italia. Le Regioni preparano la proposta di azzerare l'isolamento per chi ha fatto la terza dose di vaccino e ha avuto un contatto stretto con un positivo ...