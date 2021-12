“Puzza nelle parti intime. E i piedi”. GF Vip, la scoperta choc sull’igiene: “Sono 6 concorrenti” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Davvero incredibile ciò che sta emergendo nell’edizione attuale del ‘GF Vip’. In più di un’occasione si è parlato della mancanza di igiene e pulizia nella Casa più spiata d’Italia, ma ora stanno uscendo fuori addirittura i dettagli, che se confermati sarebbe clamoroso. A parlare è una persona ben informata, Alessandro Rosica, che ha titolato la sua notizia ‘Il Grande Porcile Vip’. Conosciuto da tutti come l’investigatore social, ha voluto fare chiarezza sulla situazione nel programma. Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ è stato sferrato un attacco durissimo da parte di Biagio D’Anelli: “Ho cambiato idea nel male su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, ho visto dei video particolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Davvero incredibile ciò che sta emergendo nell’edizione attuale del ‘GF Vip’. In più di un’occasione si è parlato della mancanza di igiene e pulizia nella Casa più spiata d’Italia, ma ora stanno uscendo fuori addirittura i dettagli, che se confermati sarebbe clamoroso. A parlare è una persona ben informata, Alessandro Rosica, che ha titolato la sua notizia ‘Il Grande Porcile Vip’. Conosciuto da tutti come l’investigatore social, ha voluto fare chiarezza sulla situazione nel programma. Intanto, fuori dal ‘GF Vip’ è stato sferrato un attacco durissimo da parte di Biagio D’Anelli: “Ho cambiato idea nel male su Manila Nazzaro, Giucas Casella e Carmen Russo, ho visto dei videocolari. La cosa che mi fa ridere è che hanno una falsità pazzesca che hanno acquisito in questi tre mesi in cui hanno fatto branco. Manila ad esempio è venuta vicino a me a dirmi ‘sei un vero ...

Advertising

Segnale_Orario : @julynko2000 @_esse_ti Vero, ma il cambiamento culturale nelle aziende (e quindi anche nella PA) è sempre qualcosa… - mariateresacip : @Thyria77 @Tatolina321 A me basta il titolo, invece. Il titolo è il motivo per cui si legge l'articolo, si insegna… - dewdrops_ : @trevelyannn Io che rimugino su quello che è successo e quello che potrebbe succedere nelle ultime 150 pagine perch… - Livia_DiGioia : RT @AbateCapitano: A memoria, da quando c’è Paolo non ricordo una volta che è stato preso realmente il primo nome uscito in una sessione di… - AbateCapitano : A memoria, da quando c’è Paolo non ricordo una volta che è stato preso realmente il primo nome uscito in una sessio… -