Premier League 2021/2022: il Brighton riacciuffa il Chelsa al 91?, termina 1-1

Stop beffardo per il Chelsea, che nella ventesima giornata della Premier League 2021/2022 pareggia in casa contro il Brighton. Un punto in realtà ampiamente meritato per gli ospiti, visto quanto fatto vedere soprattutto in avvio di secondo tempo. I Blues sono apparsi stanchi e con poche idee, e hanno perso per infortunio sia James che Christensen (preoccupano di più le condizioni dell'inglese). Nota positiva per Tuchel, il secondo gol consecutivo di Lukaku.

CRONACA – La partita è frizzante fin dai primissimi minuti, con gli ospiti che si basano soprattutto sulle azioni personali di Tamptey che, in assenza di Trossard, si mette in mostra tra i più positivi dei suoi. Ma il Chelsea, con il passare dei minuti, prende in mano il pallino del gioco, e al 17? va vicinissimo al gol.

