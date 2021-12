Positivo al Covid, viola la quarantena e va in discoteca: 19enne rischia due anni di carcere (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È andato a festeggiare in un locale con gli amici , nonostante la sua positività al Covid . Ora il ragazzo rischia 20 mila dollari di multa o, nel peggiore dei casi, due anni di carcere . Il 19enne è ... Leggi su leggo (Di mercoledì 29 dicembre 2021) È andato a festeggiare in un locale con gli amici , nonostante la sua positività al. Ora il ragazzo20 mila dollari di multa o, nel peggiore dei casi, duedi. Ilè ...

