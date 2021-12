Paulo Sousa dice addio alla Polonia, Gortat: “Spero si svegli pestando un mattoncino del Lego” (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Marcin Gortat non ha preso benissimo l’interruzione dei rapporti tra la Polonia e Paulo Sousa. L’ex tecnico della Fiorentina ha deciso di accettare la proposta del Flamengo. Questo il commento su Twitter dell’ex cestista polacco, visto anche in Nba con le casacche dei Phoenix Suns, Washington Wizards e Los Angeles Clippers: “Mi auguro che Paulo Sousa domani si svegli pestando un mattoncino del Lego. Ha fatto inc*****e 40 milioni di polacchi! Spero che venga sconfitto nelle prime cinque partite della stagione e subito licenziato”. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Marcinnon ha preso benissimo l’interruzione dei rapporti tra la. L’ex tecnico della Fiorentina ha deciso di accettare la proposta del Flamengo. Questo il commento su Twitter dell’ex cestista polacco, visto anche in Nba con le casacche dei Phoenix Suns, Washington Wizards e Los Angeles Clippers: “Mi auguro chedomani siundel. Ha fatto inc*****e 40 milioni di polacchi!che venga sconfitto nelle prime cinque partite della stagione e subito licenziato”. SportFace.

