Le ragioni per comprare un’auto usata (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Complice lo stacco dal lavoro, si fa il punto sulle necessità di famiglia, sul budget a disposizione e sulle tempistiche di un eventuale investimento. Vale per tutte le spese importanti, compresa quella relativa all’acquisto dell’auto. Le ragioni della scelta Secondo una ricerca della società di consulenza strategica Aretè, tra coloro che si preparano a sostituire l’automobile, quattro su dieci sono orientati verso l’usato piuttosto che il nuovo. Diverse le ragioni alla base di questa scelta: in primis, la motivazione economica (indicata dal 34% degli intervistati), seguita dalla volontà di comprare una vettura di categoria superiore a quella attuale a un prezzo vantaggioso (22%). Inoltre dalla ricerca emerge un interesse crescente da parte degli italiani verso l’acquisto online, a patto di ottenere un sensibile risparmio. La carta ... Leggi su huffingtonpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Complice lo stacco dal lavoro, si fa il punto sulle necessità di famiglia, sul budget a disposizione e sulle tempistiche di un eventuale investimento. Vale per tutte le spese importanti, compresa quella relativa all’acquisto dell’auto. Ledella scelta Secondo una ricerca della società di consulenza strategica Aretè, tra coloro che si preparano a sostituire l’automobile, quattro su dieci sono orientati verso l’usato piuttosto che il nuovo. Diverse lealla base di questa scelta: in primis, la motivazione economica (indicata dal 34% degli intervistati), seguita dalla volontà diuna vettura di categoria superiore a quella attuale a un prezzo vantaggioso (22%). Inoltre dalla ricerca emerge un interesse crescente da parte degli italiani verso l’acquisto online, a patto di ottenere un sensibile risparmio. La carta ...

Advertising

sandrogozi : Le cinque buone ragioni di @mrctrdsh per far rimanere Draghi al governo e aggiungo io per dare voce a @RenewEurope… - cicap : Atteggiamento etico e comunicazione delle ragioni della scienza possono andare d’accordo: anzi, debbono. Soprattutt… - fanpage : 'Ho sempre avuto un rapporto profondo con la città di Napoli, fin da ragazzino. Negli anni sono spesso tornato per… - giordi63 : RT @LucaNestaOrland: @ladyonorato Dal momento che non ci sono ragioni scientifiche per fare un #vaccino del genere a un minore allora prova… - mariamacina : Cinque buone ragioni per far rimanere Draghi al governo - -