La singolare storia dei gemelli Bogdanov (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Diventati celebri in Francia negli anni '80 come divulgatori, dopo uno scandalo accademico e ragguardevoli trasformazioni facciali sono stati di recente ricoverati per Covid, e uno è morto Leggi su ilpost (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Diventati celebri in Francia negli anni '80 come divulgatori, dopo uno scandalo accademico e ragguardevoli trasformazioni facciali sono stati di recente ricoverati per Covid, e uno è morto

