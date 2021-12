Inter-Juventus, il presidente nerazzurro Zhang sarà a San Siro per la Supercoppa (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cresce l’attesa per la Supercoppa Italiana tra Inter e Juventus, che andrà in scena a San Siro il prossimo 12 gennaio 2022 alle ore 21:00. Stando a quanto riportato da ‘Libero’, il presidente nerazzurro Steven Zhang sarà presente al Giuseppe Meazza per assistere alla prestigiosa sfida. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 29 dicembre 2021) Cresce l’attesa per laItaliana tra, che andrà in scena a Sanil prossimo 12 gennaio 2022 alle ore 21:00. Stando a quanto riportato da ‘Libero’, ilStevenpresente al Giuseppe Meazza per assistere alla prestigiosa sfida. SportFace.

