I segreti rivelati dalla mummia del faraone Amenhotep I | ecco che aspetto aveva e come viveva

Il faraone Amenhotep I aveva 35 anni o giù di lì quando è morto. Era alto 169 centimetri. Era anche circonciso e aveva denti sani. All'interno degli involucri sono stati trovati circa 30 amuleti e una cintura d'oro. Tutte queste informazioni arrivano adesso nonostante la mummia sia antica di 3500 anni e sia stata scoperta nel 1881. Perché? Gli archeologi non hanno mai osato esporne i resti, data la sua fragilità ma ora alcuni ricercatori egiziani l'hanno svelata digitalmente: "Scaricando digitalmente la mummia e 'staccando' i suoi strati virtuali – la maschera facciale, le bende e la mummia stessa – potremmo studiare questo faraone ben conservato con dettagli senza precedenti", ha affermato Sahar Saleem, professore di radiologia presso la Facoltà di ...

