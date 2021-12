I contagi non si fermano: l’Olympique Lione costretto a rinunciare ad un ex Milan (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il club di Ligue 1, Olympique Lione, si trova ad affrontare l’emergenza causata dalla pandemia: sono sette i positivi in squadra, tra cui l’ex Milan, Lucas Paquetà. Paquetà, Covid, LioneIl centrocampista brasiliano si è recato negli Emirati Arabi per trascorrere le vacanze natalizie ma, l’esito positivo al tampone, lo ha costretto a rimanere lì. Le norme sanitarie- riporta L’Equipe-prevedono la permanenza negli Emirati per almeno 10 giorni. Paquetà, dunque, non potrà partecipare al ritiro a Murcia previsto per l’1 gennaio 2022. Ludovica Mauro Leggi su rompipallone (Di giovedì 30 dicembre 2021) Il club di Ligue 1, Olympique, si trova ad affrontare l’emergenza causata dalla pandemia: sono sette i positivi in squadra, tra cui l’ex, Lucas Paquetà. Paquetà, Covid,Il centrocampista brasiliano si è recato negli Emirati Arabi per trascorrere le vacanze natalizie ma, l’esito positivo al tampone, lo haa rimanere lì. Le norme sanitarie- riporta L’Equipe-prevedono la permanenza negli Emirati per almeno 10 giorni. Paquetà, dunque, non potrà partecipare al ritiro a Murcia previsto per l’1 gennaio 2022. Ludovica Mauro

Advertising

matteorenzi : Ci sono oltre 70mila contagi. Vanno cambiate le regole per la quarantena. E bisogna pensare a fare più vaccini, non… - galeazzobignami : Lo scorso anno 19000 contagi Oggi 80000 Complimenti a chi ha voluto il #greenpass. Uno strumento di libertà. Si. De… - borghi_claudio : @alieno_il Non so, me lo dica lei. 80% di vaccinati, green pass anche per andare in bagno e record di contagi. Reco… - maurocrypt : RT @sabrimaggioni: Hanno vaccinato durante la pandemia: adesso sono nella mer da con i contagi in risalita, gente che non lavora e con l’ec… - LoHacker87 : RT @flayawa: La vaccinazione non impedisce il contagio, quindi stanno ipotizzando di istituire l’obbligo vaccinale per limitare i contagi c… -