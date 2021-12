Guida TV | programmi di stasera | mercoledì 29 dicembre 2021

Leggi su ascoltitv

aitv della prima serata di oggi,29.12., dei principali canali della tv generalista e del digitale terrestre. RAI1 La Bella e la Bestia Film RAI2 Kalipè Documentario RAI3 Vita di Pi Film RETE4 Zona Bianca Attualità CANALE5 Natale da Chef Film ITALIA1 Forrest Gump Film LA7 L'Età dell'Innocenza Film REALTIME Cortesie per gli ospiti/Dr. Pimple Popper Docureality CIELO I 12 disastri di Natale Film TV8 Adele – One Night Only Musica NOVE Wild Teens – Contadini in Erba Talk Show