GF Vip | Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran | “È difficile farci capire”

Advertising

VelvetMagIta : #GFVip, Alex Belli scrive una lettera a Delia Duran: “È difficile farci capire” #gfvip6 #VelvetMag #Velvet - infoitcultura : GF vip: la lettera di Alex Belli alla moglie Delia Duran, prima del suo ingresso - infoitcultura : GF Vip, Alex Belli dice una frase criptica a Soleil Sorge che nessuno capisce: ecco cosa vuol dire (VIDEO) - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Soleil Sorge: 'Alex Belli mi manca un sacco' -

Ultime Notizie dalla rete : Vip Alex

Mentre Delia Duran sta per fare il suo ingresso nella casa del GFBelli le ha dedicato una romantica lettera. Argomenti trattatiBelli e Delia Duran: la letteraBelli e Delia Duran: la storia d'amoreBelli e Soleil Sorge Il prossimo 3 ...Il triangolo amoroso più discusso della sesta edizione del Grande Fratellosta per vivere un nuovo capitolo: dopo la squalifica di suo maritoBelli, la modella venezuelana Delia Duran varcherà come concorrente la porta rossa della Casa più spiata di Cinecittà nella ...Sonia Bruganelli sarà sostituita da Laura Freddi, ex di Bonolis, nella prossima puntata del GF Vip 6 al fianco di Alfonso Signorini.Mentre Delia Duran sta per fare il suo ingresso nella casa del GF Vip, Alex Belli le ha dedicato una romantica lettera.